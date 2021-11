SOUND MEETING : King’s Tone Sound Sytem & Radikal Vibration Sound System ( 4 scoops ) Le Groove, 12 novembre 2021, Genève.

**SOUND MEETING** Après la toute première session samedi passé, on ne perd pas de temps, rendez-vous vendredi pour un big sound meeting 4 scoops au Groove ! _**King’s Tone Sound System & Radikal Vibration Sound System**_ – _**King’s Tone Sound System**_ – Sound system de Genève depuis 2011, et anciennement Skank King Sound, Kings Tone est un défendeur du Roots & Kulcha en jouant du Rocksteady, Rockers, Roots et un adepte de dubwise mélodieux. Son but est de transmettre un maximum de positiv’ vibration de la music reggae et de communiquer un message d’unité dans la joie et la bonne humeur. [https://www.facebook.com/groups/836109913110208](https://www.facebook.com/groups/836109913110208) – _**Radikal Vibration Sound System**_ – Créé à Genève en 2015 autour d’un objectif commun : produire un maximum et jouer ses productions sur une sono home made. 4 passionnés, 1 studio et une soif de production toujours plus grande. Un seul mot d’ordre : DUB. [https://www.facebook.com/Radikalvibration](https://www.facebook.com/Radikalvibration) ?Little Warrior on the mic. ?WARM UP by High Salute. – INFORMATIONS PRATIQUES – Horaire : 22H0 – 05H00 Entrée : 10CHF À partir de 16 ans Certificat Covid et pièce d’identité requis 9 Rue des Gazomètres, 1205 Genève Le Groove souhaite être un endroit safe et inclusif, toutes formes de discrimination ou de violence n’est pas tolérées.

