SOUND MACHINE Les Petits Dimanches #3 L’ETAGE, 23 avril 2023, RENNES.

SOUND MACHINE Les Petits Dimanches #3 L’ETAGE. Un spectacle à la date du 2023-04-23 à 17:00 (2023-04-23 au ). Tarif : 8.0 à 8.0 euros.

L’ETAGE ET LES TOMBEES DE LA NUIT (PLATESV-R-2021-001946/001391) présentent: ce concert. Les Petits Dimanches #3 Les concerts jeune public de L’Étage L’Étage et les Tombées de la Nuit présentent Sound Machine Rotor Jambreks University Concert-conférence sur la musique et l’électronique Après Rock’n’Roll Rebel et Soul Power, le professeur Rotor Jambreks re-chausse ses inséparables Ray-Ban pour un nouveau voyage dans le temps, à l’époque où l’informatique et la bricole numérique ont fait leur apparition dans nos foyers : les années 80. Accompagné de son nouvel acolyte robotique multi-instrumentiste, il raconte en musique, et avec humour, la démocratisation de la musique électronique, grâce notamment à la technique du sampling et l’arrivée de nouveaux formats d’écoute comme le CD ou le clip à la télévision : de nouvelles façons de faire, mais aussi d’écouter la musique. Reprenant et analysant les meilleurs titres de la pop synthétique, le professeur Rotor Jambreks fait des années 80 son nouveau sujet d’étude. Retour sur une décennie à part, faite d’expérimentations en tout genre, qui a marqué à jamais l’histoire de la musique et continue à produire ses effets aujourd’hui. Dimanche 23 avril 2023, 15h & 17h (Tarif Sortir ! disponible à la billetterie du Liberté) Distribution : Rotor Jambreks (clavier, basse, chant) et Yann Chevrel (son). Production : L’Armada Productions Coproduction : Le Gueulard Plus, Nilvange (57) Coproduction dans la cadre du dispositif Salles Mômes de la Sacem : Le Gueulard Plus, Nilvange (57) / L’Astrolabe, Orléans (45) / Diff’Art, Parthenay (79) Partenaire : L’Étage, Rennes (35) Soutiens : CNM – Centre national de la musique / La SACEM – copie privée Dans le cadre de Dimanche à Rennes Rotor Jambreks Rotor Jambreks

L’ETAGE RENNES 1 ESPLANADE GENERAL DE GAULLE Ille-et-Vilaine

