Sound Bombing Party #3 : Bleu Couard + Léo Félix + Edgar Mauer L’international Paris, lundi 26 février 2024.

Le lundi 26 février 2024

de 20h00 à 23h00

.Public adolescents adultes. payant Sur place : 8 EUR

Bleu Couard

(Paris, FR – Indie Folk Pop)

Bleu Couard c’est des histoires d’eau, de petites peurs, de grands espaces nord-américains alors qu’on ne va pas vraiment plus loin que des ruelles en France. C’est des voix sombres et numériques qui disparaissent petit à petit, laissant la place aux petits soleils du soir ou du matin. Indie-pop ou folk ? parfois même un peu disco, le groupe Bleu Couard s’est formé en 2022. Thibaut Haas (26 ans) a longtemps joué tout seul dans sa chambre avant d’arriver avec son groupe en studio et sur scène. Parti d’influences comme Bon Iver, James Blake, Timbre Timbre ou encore Big Thief, il commence à écrire en anglais en mélangeant voix auto-tunées et guitares acoustiques. Sa voix grave et son amour de la chanson folk l’amènent finalement à chanter en français pour raconter ses histoires. Il s’inspire alors de Bashung, Bertrand Belin… Le Premier EP éponyme de Bleu Couard est sorti en mars 2023 et comporte six titres originaux. Depuis janvier 2023, le groupe au complet se produit sur des scènes parisiennes (Supersonic, Dame de Canton, Pointe Lafayette, Festival Silhouette). Aujourd’hui, le groupe est composé de Thibaut Haas (Guitare/Chant), Corentin Billette aux claviers/choeurs/mandoline, Romane Mialon à la basse (bassiste du groupe Heu) et Timothée Garson à la batterie (batteur du groupe Cosse).

Léo Félix

(Paris, FR – Indie Rock)

LEO FELIX est né lors du premier confinement. D’un soir où, plongé mes maquettes de musique, j’ai soudainement eu l’envie de tout sortir. Ce projet oscille entre mélodie joyeuse et mélancolie, ne trouvant pas trop sa place entre la joie et la tristesse; LEO FELIX se place entre les deux pour y délivrer ses angoises et ses peurs.

LEO FELIX évolueras dans des thématiques plus sombres et rythmées dans les prochaines années. Je travaille actuellement sur un EP nommé Terreur Nocturne, parlant d’une nuit d’insomnie. LEO FELIX s’inspire beaucoup du post Punk Comme New Order et Joy Division, de Pop actuelle comme Pulp et de Rock Indé comme Current Joys.

Edgar Mauer

(Paris, FR – Pop)

TBA

L’INTERNATIONAL

Aucun comportement sexiste, raciste, LGBTphobe ou discriminant ne sera toléré. L’équipe se réserve le droit d’entrée et reste à votre écoute en cas d’incident.

L’international 5 rue Moret 75011 Paris

