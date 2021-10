Sound bath & méditation guidée, Nouvelle lune. Holom, 3 novembre 2021, Bordeaux.

Sound bath & méditation guidée, Nouvelle lune.

du mercredi 3 novembre au samedi 4 décembre à Holom

**La** **sonothérapie** ou thérapie par le son utilise les ondes sonores au service du bien-être. Discipline ancienne qui revient sur le devant de la scène, la sonothérapie s’invite aujourd’hui de plus en plus souvent dans les séances de yoga et de méditation. Pratiquée en séance collective ou individuelle, elle permet de ressentir la façon dont les sons et les vibrations agissent sur notre corps. Composé de 70% à 80% d’eau, notre corps est très réceptif aux vibrations et ondes sonores, qui procurent de nombreux effets positifs sur le bien-être physique et mental. Les fréquences vibratoires agissent sur les cellules de notre organisme, les liquides, les méridiens et la canaux énergétiques. Voici quelques bienfaits que l’on peut constater : – La sonothérapie diminue le stress et l’anxiété en agissant sur le système nerveux central. – Elle permet de dissoudre des blocages et de libérer les tensions. – Elle améliore les capacités cognitives : mémoire, concentration, créativité, langage. – – Elle favorise un sommeil de qualité. -Elle apaise les douleurs physiques et émotionnelles. – Elle rééquilibre l’énergie du corps – Libérer les émotions – S’ancrer dans l’instant présent – Cultiver la pensée positive – Se sentir plus léger.e – S’autoriser à s’exprimer et à prendre sa place – Favoriser le développement de la créativité – Diffuser des good vibes autour de soi – Se connecter aux autres Concrétiser ses rêves – Booster ses good vibes à tout moment **Les bains sonores** sont une expérience sonore dans laquelle le son est utilisé pour plonger les participants dans un état méditatif. Durant les bains sonores, de nombreux instruments peuvent être utilisés comme les bols tibétains, les gongs, les diapasons, ou les bols en cristal alchimiques, que j’affectionne particulièrement. **Les bols alchimiques** sont faits à base de cristal quartz et sont mélangés avec d’autres minéraux, pierres précieuses ou autres, les rendant uniques au niveau de leur composition et de leur vibration. Chaque bol a des propriétés spécifiques de par sa composition (les pierres et minéraux ont des bienfaits spécifiques), et de par la note musicale qu’il joue. En effet, chaque note est reliée à un chakra, c’est-à-dire un centre énergétique du corps humain. Les vibrations du bol vont résonner à travers tout le corps, mais auront un effet renforcé au niveau du centre énergétique concerné. Le début du cycle lunaire se nomme **Nouvelle Lune**. La lune devient totalement noire (car non éclairée par le soleil) puis le croissant de lune commence à réapparaitre. Notre tableau de vie s’efface à cet instant, il est prêt à recevoir et à se blanchir de nouvelles lignes d’écriture. La Nouvelle Lune correspond à une phase de renouveau, de recommencement, à l’heure d’écrire un nouveau chapitre. Moment propice et idéal pour envoyer nos voeux et intentions à l’Univers. **Nous commencerons la séance** en parlant des énergies astrales du moment, un** rituel de Nouvelle Lune** vous sera proposé et je vous inviterai à vous allonger et vous couvrir d’un plaid ou d’une petite couverture pour la **méditation guidée** accompagnée des bols, je poursuivrai de faire chanter les bols pour vous faire profiter pleinement de leurs sons cristalins et des bienfaits qu’ils suscitent. Je vous recommande de venir dans une tenue confortable pour encore mieux profiter de ce moment. **Venez profiter d’un moment de détente et d’évasion au son des bols de cristal de Julie.**

20 euros, sur inscription par téléphone ou par mail. 6 participants maximum. Règlement via paypal lors de l’inscription.

Une activité introspective autour de la nouvelle lune : bain sonore accompagné d’une méditation guidée pour vous relaxer profondément.

Holom 91 rue Camille Sauvageau 33800 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Sud Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-03T19:30:00 2021-11-03T20:30:00;2021-12-04T16:30:00 2021-12-04T17:30:00