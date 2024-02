Soun Dembélé Troyes, mercredi 21 février 2024.

Soun Dembélé Troyes Aube

Punchliner et improvisateur né, Soun maitrise toutes les palettes de l’humoriste moderne.

En bref, il vous attend sur scène et vous dit See you soun ! Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 20:30:00

fin : 2024-02-21

Le Troyes Fois Plus

Troyes 10000 Aube Grand Est contact@letroyesfoisplus.fr

L’événement Soun Dembélé Troyes a été mis à jour le 2024-02-01 par Office de Tourisme Troyes la Champagne