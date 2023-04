Exposition maquettes et miniatures Hall Ossau Soumoulou Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques

Soumoulou

Exposition maquettes et miniatures Hall Ossau, 7 mai 2023, Soumoulou. Exposition de maquettes modèles réduits et collections, ventes et démonstrations . Avions, trains, bateaux, figurines, véhicules civils, militaires et science-fiction. Bourse d’échanges.

2023-05-07 à ; fin : 2023-05-07 18:00:00. EUR.

Hall Ossau Place de la Mairie

Soumoulou 64420 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Model exhibition and collections, sales and demonstrations. Planes, trains, boats, figurines, civil and military vehicles and science fiction. Exchange market Exposición y colecciones de maquetas, venta y demostraciones. Aviones, trenes, barcos, figuras, vehículos civiles y militares y ciencia ficción. Mercado de intercambio Ausstellung von Modellen und Sammlungen, Verkauf und Vorführungen. Flugzeuge, Züge, Schiffe, Figuren, Zivil- und Militärfahrzeuge und Science-Fiction. Tauschbörse Mise à jour le 2023-03-16 par OT Nord Béarn

Détails Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques, Soumoulou Autres Lieu Hall Ossau Adresse Hall Ossau Place de la Mairie Ville Soumoulou Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville Hall Ossau Soumoulou

Hall Ossau Soumoulou Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/soumoulou/

Exposition maquettes et miniatures Hall Ossau 2023-05-07 was last modified: by Exposition maquettes et miniatures Hall Ossau Hall Ossau 7 mai 2023 Hall Ossau Soumoulou

Soumoulou Pyrénées-Atlantiques