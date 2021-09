4e Salon d’automne Minéraux Fossiles Bijoux de SOUMOULOU (Pyrénées-Atlantiques) Hall d’Ossau, 18 septembre 2021 10:00, Soumoulou.

18 et 19 septembre Sur place 4 euros à partir de 12 ans. 0662216749, davidchauvaud@yahoo.fr

25 exposants professionnels et amateurs présenteront aux visiteurs leurs dernières nouveautés en provenance du monde entier et des quatre coins de France.

HEXAGONE MINERAL vous donne rendez-vous les 18 et 19 septembre 2021 à SOUMOULOU au pied des Pyrénées pour la 4e édition du Salon d’automne des minéraux fossiles et bijoux. Cet événement se déroulera dans le Hall d’Ossau situé sur la place de la Mairie. Pour animer cet événement, près de 25 exposants professionnels et amateurs originaires des quatre coins de France et d’Espagne seront au rendez-vous pour présenter au public leurs dernières nouveautés en provenance du monde entier, de France et du Grand Sud-Ouest. Comme dans tous nos salons, un très large choix de minéraux, fossiles et bijoux sera proposé à la vente pour le plus grand bonheur des petits et des grands. Pour répondre toujours plus aux attentes du public, un service d’expertise gratuite sera aussi proposée par les organisateurs à celles et ceux qui souhaitent faire déterminer leurs découvertes minéralogiques ou paléontologiques. Ce salon devrait comme chaque année attirer de très nombreux passionnés tout en sensibilisant les néophytes et les plus jeunes aux merveilles de la Terre.

Ouverture au public : de 10h à 19h le samedi et de 10h à 18h le dimanche.

Tarif visiteurs : 4 € à partir de 12 ans ; gratuit pour les moins de 12 ans et les personnes à mobilité réduite.

Espace détente : service buvette.

Stationnement : parking gratuit !

Mesures Covid-19 : PASS SANITAIRE EXIGE !

Hall d’Ossau SOUMOULOU 64420 Soumoulou Pyrénées-Atlantiques

samedi 18 septembre – 10h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00