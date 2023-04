Théâtre « Entourloupe, bagatelle et masque à gaz » Salle communale Soumont-Saint-Quentin Catégories d’Évènement: Calvados

Soumont-Saint-Quentin

Théâtre « Entourloupe, bagatelle et masque à gaz » Salle communale, 29 avril 2023, Soumont-Saint-Quentin. La compagnie de la Lanterne propose « Entourloupe, bagatelle et masque à gaz », soit trois pièces de Sacha Guitry ; « Villa à vendre, Chez la Reine Isabeau, Fausse alerte » avec une mise en scène de Quentin Fleury.

Salle communale

Soumont-Saint-Quentin 14420 Calvados Normandie



The Lantern Company proposes « Entourloupe, bagatelle et masque à gaz », three plays by Sacha Guitry; « Villa à vendre, Chez la Reine Isabeau, Fausse alerte » directed by Quentin Fleury La compañía Lantern propone « Entourloupe, bagatelle et masque à gaz », tres obras de Sacha Guitry; « Villa à vendre, Chez la Reine Isabeau, Fausse alerte » dirigidas por Quentin Fleury Die Compagnie de la Lanterne bietet « Entourloupe, bagatelle et masque à gaz », also drei Stücke von Sacha Guitry; « Villa zu verkaufen, Chez la Reine Isabeau, Falscher Alarm » mit einer Inszenierung von Quentin Fleury Mise à jour le 2023-04-21 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité

