BALADE SAUVAGE AU PRIEURE DE GRANDMONT Soumont, 22 octobre 2023, Soumont.

Soumont,Hérault

Le parc du Prieuré Saint Michel de Grandmont cache une biodiversité étonnante et peu connue.

Partez à la rencontre d’animaux qui vivent ici, dans un espace boisé magnifique : Gilles vous entraînera sur des sentiers secrets habituellement non accessibles au public, notamment pour découvrir et observer d’assez près une petite population de cerfs (encore en période de brame) et de daims..

2023-10-22 10:00:00 fin : 2023-10-22 12:00:00. EUR.

Soumont 34700 Hérault Occitanie



The park of the Prieuré Saint Michel de Grandmont hides a surprising and little-known biodiversity.

Come and meet the animals that live here, in a magnificent wooded area: Gilles will lead you along secret paths not usually accessible to the public, to discover and observe at close quarters a small population of deer (still in the bellowing season) and fallow deer.

Los terrenos del Prieuré Saint Michel de Grandmont esconden una biodiversidad sorprendente y poco conocida.

Venga a conocer a los animales que viven aquí, en una magnífica zona boscosa: Gilles le llevará por senderos secretos que no suelen ser accesibles al público, para descubrir y observar de cerca una pequeña población de ciervos (aún en época de berrea) y gamos.

Der Park des Priorats Saint Michel de Grandmont verbirgt eine erstaunliche und wenig bekannte Artenvielfalt.

Machen Sie sich auf die Suche nach Tieren, die hier in einem wunderschönen Waldgebiet leben: Gilles wird Sie auf geheime Pfade führen, die normalerweise nicht für die Öffentlichkeit zugänglich sind, insbesondere um eine kleine Population von Hirschen (noch während der Brunftzeit) und Dam

Mise à jour le 2023-10-16 par OT LODEVOIS ET LARZAC