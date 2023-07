JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE: PRIEURÉ DE GRANDMONT Soumont, 16 septembre 2023, Soumont.

Soumont,Hérault

Visites guidées du prieuré Saint-Michel de Grandmont, et visite libre du parc pour découvrir ses points de vues et ses monuments mégalithiques !.

2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-16 19:00:00. .

Soumont 34700 Hérault Occitanie



Guided tours of the Saint-Michel de Grandmont priory, and self-guided tours of the park to discover its views and megalithic monuments!

Visitas guiadas al priorato de Saint-Michel de Grandmont y recorrido autoguiado por el parque para descubrir sus vistas y monumentos megalíticos

Führungen durch die Priorei Saint-Michel de Grandmont und freie Besichtigung des Parks, um seine Aussichtspunkte und megalithischen Monumente zu entdecken!

