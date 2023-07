Soulya Les Disquaires Paris, 25 juillet 2023, Paris.

Le mardi 25 juillet 2023

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant Accès : 5 EUR

Découvrez Soulya, un duo femme homme parisien mêlant machines et organique. Un groove électro-urbain au service d’une voix envoûtante.

Soulya est un duo électro-urbain parisien, à mi-chemin entre Massive Attack et Ibeyi. Claire, chanteuse-auteure-compositrice et Yaël, multi-instrumentiste et beatmaker, cherchent à faire de la musique une poésie où chaque son sublime la voix.

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011 Paris

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m)

Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m)

Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



