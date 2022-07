SOULWAY

2022-09-16 18:30:00 – 2022-09-16 21:30:00 Un duo de reprises de Soul et Pop Music entièrement acoustique, une musique universelle et fédératrice, nourrie de mélodies intemporelles. Un son folk américain pour servir une musique soul décomplexée, c’est peut-être cela le début du voyage… Rendez vous à partir de 18h30 à la Thalasso de Pornic ! Soirées musique tous les vendredis au Bar Le Phare. Un duo de reprises de Soul et Pop Music entièrement acoustique, une musique universelle et fédératrice, nourrie de mélodies intemporelles. Un son folk américain pour servir une musique soul décomplexée, c’est peut-être cela le début du voyage… dernière mise à jour : 2022-07-01 par

