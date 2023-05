Visite des Sources de Soultzmatt Avenue Nessel, 10 juillet 2023, Soultzmatt.

Découverte de l’unité de production des Sources de Soultzmatt suivie d’une dégustation des produits Lisbeth. Uniquement sur inscription (obligatoire)..

2023-07-10 à ; fin : 2023-09-01 . 0 EUR.

Avenue Nessel

Soultzmatt 68570 Haut-Rhin Grand Est



Discovery of the Soultzmatt Springs production unit followed by a tasting of Lisbeth products. Only on registration (compulsory).

Descubrimiento de la unidad de producción de Soultzmatt Springs seguido de una degustación de productos Lisbeth. Solo previa inscripción (obligatoria).

Entdeckung der Produktionseinheit der Sources de Soultzmatt, gefolgt von einer Verkostung der Lisbeth-Produkte. Nur nach Anmeldung (obligatorisch).

