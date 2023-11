Culte de Noël Soultzeren, 25 décembre 2023, Soultzeren.

Soultzeren,Haut-Rhin

Avec les enfants et la chorale de la paroisse..

2023-12-25 fin : 2023-12-25 11:00:00. EUR.

Soultzeren 68140 Haut-Rhin Grand Est



With the children and the parish choir.

Con los niños y el coro parroquial.

Mit den Kindern und dem Chor der Gemeinde.

Mise à jour le 2023-11-06 par Office de tourisme de la vallée de Munster