Club Vosgien : Le tour du ban de Soultzeren Place de la salle des fêtes, 22 octobre 2023, Soultzeren.

Cette grande randonnée vous offrira des points de vue magnifiques sur la vallée de Munster, le val d’Orbey depuis les Hautes Huttes et le versant Vosgien depuis le Gazon du Faing. Retour par le Lac Vert…

2023-10-22

Place de la salle des fêtes

Soultzeren 68140 Haut-Rhin Grand Est



This long hike will offer you magnificent views of the Munster valley, the Orbey valley from the Hautes Huttes and the Vosges side from the Gazon du Faing. Return by the Green Lake.

Esta larga caminata le ofrecerá magníficas vistas del valle de Munster, del valle de Orbey desde las Hautes Huttes y de la ladera de los Vosgos desde el Gazon du Faing. Regreso por el Lac Vert.

Diese große Wanderung bietet Ihnen herrliche Ausblicke auf das Munstertal, das Val d’Orbey von den Hautes Huttes und die Vogesenhänge vom Gazon du Faing aus. Rückkehr über den Lac Vert…

