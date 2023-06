Parcours tir à l’arc Robin du Tanet Soultzeren, 7 juillet 2023, Soultzeren.

Soultzeren,Haut-Rhin

Devenez le Robin des Bois de nos forêts ! Apprenez à manier l’arc comme personne et ce dans le superbe cadre du Tanet !.

2023-07-07 à ; fin : 2023-07-07 16:00:00. EUR.

Soultzeren 68140 Haut-Rhin Grand Est



Become the Robin Hood of our forests! Learn to handle the bow like no one else in the superb setting of Tanet!

¡Conviértete en el Robin Hood de nuestros bosques! Aprende a manejar un arco como ningún otro, ¡en el magnífico entorno de Tanet!

Werden Sie zum Robin Hood unserer Wälder! Lernen Sie, mit dem Bogen umzugehen wie kein anderer und das in der wunderschönen Umgebung des Tanet!

