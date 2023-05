Marché aux puces Place de la Mairie, 30 juillet 2023, Soultzbach-les-Bains.

Une belle occasion de se promener et de chiner dans le plus petit village médiéval d’Alsace. Buvette et petite restauration sur place : tourtes, crudités, grillades, pâtisseries….

2023-07-30 à ; fin : 2023-07-30 18:00:00. EUR.

Place de la Mairie

Soultzbach-les-Bains 68230 Haut-Rhin Grand Est



A great opportunity to walk around and to bargain in the smallest medieval village of Alsace. Refreshment bar and small catering on the spot : pies, crudités, grills, pastries…

Una gran oportunidad para pasear y regatear en el pueblo medieval más pequeño de Alsacia. Bar de refrescos y pequeño catering in situ: tartas, crudités, parrilladas, bollería…

Eine gute Gelegenheit, im kleinsten mittelalterlichen Dorf des Elsass zu bummeln und zu stöbern. Getränkestand und kleine Speisen vor Ort: Pasteten, Rohkost, Gegrilltes, Gebäck…

Mise à jour le 2023-04-20 par Office de tourisme de la vallée de Munster