Fête nationale et retraite aux flambeaux, 14 juillet 2023, Soultzbach-les-Bains. Célébration du 14 juillet dans le plus petit village médiéval d’Alsace avec la célèbre retraite aux flambeaux..

Soultzbach-les-Bains 68230 Haut-Rhin Grand Est



Celebration of the 14th of July in the smallest medieval village of Alsace with the famous torchlight procession. Celebración del 14 de julio en el pueblo medieval más pequeño de Alsacia con la famosa procesión de antorchas. Feierlichkeiten zum 14. Juli im kleinsten mittelalterlichen Dorf des Elsass mit dem berühmten Fackelzug. Mise à jour le 2023-04-20 par Office de tourisme de la vallée de Munster

