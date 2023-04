Visite libre de la synagogue 8 rue de la Bergerie, 16 septembre 2023, Soultz-sous-Forêts.

[JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE] Découverte de l’histoire et de l’évolution architectural de la synagogue de Soultz-sous-Forêts..

2023-09-16 à ; fin : 2023-09-17 18:00:00. 0 EUR.

8 rue de la Bergerie

Soultz-sous-Forêts 67250 Bas-Rhin Grand Est



[EUROPEAN HERITAGE DAYS] Discovery of the history and architectural evolution of the synagogue of Soultz-sous-Forêts.

[DÍAS DEL PATRIMONIO EUROPEO] Descubrimiento de la historia y la evolución arquitectónica de la sinagoga de Soultz-sous-Forêts.

[Entdeckung der Geschichte und der architektonischen Entwicklung der Synagoge von Soultz-sous-Forêts.

Mise à jour le 2023-04-08 par Office de tourisme de l’Alsace Verte