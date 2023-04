Portes ouvertes de la synagogue 8 rue de la Bergerie, 27 août 2023, Soultz-sous-Forêts.

[JOURNÉES EUROPÉENNES DE LA CULTURE JUIVE] Visite de la synagogue en lien avec le thème de la mémoire : les périodes qui ont marqué l’histoire des Juifs en Europe (Shoah), la mémoire familiale et surtout celle autour des traditions de la culture juive..

2023-08-27 à ; fin : 2023-08-27 18:00:00. 0 EUR.

8 rue de la Bergerie

Soultz-sous-Forêts 67250 Bas-Rhin Grand Est



[EUROPEAN DAYS OF JEWISH CULTURE] Visit of the synagogue in connection with the theme of memory: the periods which marked the history of the Jews in Europe (Shoah), the family memory and especially that around the traditions of the Jewish culture.

[JORNADAS EUROPEAS DE LA CULTURA JUDÍA] Visita de la sinagoga en relación con el tema de la memoria: los periodos que marcaron la historia de los judíos en Europa (Shoah), la memoria familiar y especialmente la de las tradiciones de la cultura judía.

[EUROPÄISCHE TAGE DER JÜDISCHEN KULTUR] Besuch der Synagoge im Zusammenhang mit dem Thema Erinnerung: die Perioden, die die Geschichte der Juden in Europa geprägt haben (Shoah), die Erinnerung der Familie und vor allem die Erinnerung rund um die Traditionen der jüdischen Kultur.

