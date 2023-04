Marché hebdomadaire Place du Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Marché hebdomadaire Place du Général de Gaulle, 11 avril 2023, Soultz-sous-Forêts. Vente de fruits, légumes, fromages, pain, miel, bières artisanales..

Place du Général de Gaulle

Soultz-sous-Forêts 67250 Bas-Rhin Grand Est



Sale of fruits, vegetables, cheeses, bread, honey, homemade beers. Venta de fruta, verdura, queso, pan, miel y cervezas artesanales. Verkauf von Obst, Gemüse, Käse, Brot, Honig und selbstgebrauten Bieren. Mise à jour le 2023-03-28 par Office de tourisme de l’Alsace Verte

