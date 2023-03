Festival de théâtre alsacien Soultz-sous-Forêts Soultz-sous-Forêts Catégories d’Évènement: 67250

Soultz-sous-Forêts

Festival de théâtre alsacien, 26 juillet 2023, Soultz-sous-Forêts Soultz-sous-Forêts. Festival de théâtre alsacien EUR Place du Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts 67250

2023-07-26 – 2023-07-30 Soultz-sous-Forêts

67250 Soultz-sous-Forêts . EUR Venez assistez à différentes pièces de théâtre en alsacien (comédie, drame, poésie théâtralisée), surtitrées en français, mises en scène par Daniel HOELTZEL. Au programme : – Schtraïck in d’r Bàchstub, d’après « la femme du boulanger » de Marcel PAGNOL. Adaptation d’Agnès BIEHLER. – Anderi Zitte, anderi Sitte, d’Agnès BIEHLER, d’après le film « Le Placard » – Adje Herr Haffmann, une adaptation de la pièce « Adieu Monsieur Haffmann » de Jean-Philippe Daguerre, 4 Molières en 2018 – D’Verweigerung, pièce bilingue sur le thème des Malgré-Nous, de Raymond Weissenburger – Hommage à André Weckmann : musique, chant, poésie d’André Weckmann – L’avenir en scène… Nos enfants font leur théâtre… Programme disponible en téléchargement. Différentes pièces de théâtre en alsacien (comédie, drame, poésie théâtralisée), surtitrées en français, mises en scène par Daniel HOELTZEL. +33 6 70 12 53 12 Soultz-sous-Forêts

dernière mise à jour : 2023-03-16 par

Détails Catégories d’Évènement: 67250, Soultz-sous-Forêts Autres Lieu Soultz-sous-Forêts Adresse Place du Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts 67250 Ville Soultz-sous-Forêts Soultz-sous-Forêts Departement 67250 Tarif EUR Lieu Ville Soultz-sous-Forêts

Soultz-sous-Forêts Soultz-sous-Forêts Soultz-sous-Forêts 67250 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/soultz-sous-forets soultz-sous-forets/

Festival de théâtre alsacien 2023-07-26 was last modified: by Festival de théâtre alsacien Soultz-sous-Forêts 26 juillet 2023 67250 Place du Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts 67250 Soultz-sous-Forêts

Soultz-sous-Forêts Soultz-sous-Forêts 67250