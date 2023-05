Soirée concert et découverte de la casemate Rue des casemates, 19 mai 2023, Soultz-les-Bains.

Découvrez le projet de réhabilitation de la casemate et profitez d’un concert avec buvette et petite restauration..

2023-05-19 à ; fin : 2023-05-19 22:30:00. EUR.

Rue des casemates

Soultz-les-Bains 67120 Bas-Rhin Grand Est



Discover the rehabilitation project of the casemate and enjoy a concert with refreshments and small food.

Infórmese sobre el proyecto de rehabilitación de la casamata y disfrute de un concierto con refrescos y aperitivos.

Erfahren Sie mehr über das Projekt zur Sanierung der Kasematte und genießen Sie ein Konzert mit Getränken und kleinen Speisen.

Mise à jour le 2023-04-28 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig