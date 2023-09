Marché de Soultz Soultz-Haut-Rhin, 16 août 2023, Soultz-Haut-Rhin.

Soultz-Haut-Rhin,Haut-Rhin

Situé dans l’ancienne soierie de Soultz, le marché du mercredi matin est une occasion d’acheter de bons produits du terroir et des fruits et légumes de saison le tout dans une ambiance conviviale ! Marché à l’extérieur du 1er avril au 31 octobre et dans la Soierie du 1er novembre au 31 mars..

2023-08-16 fin : 2023-10-31 12:00:00. EUR.

Soultz-Haut-Rhin 68360 Haut-Rhin Grand Est



Located in the old silk factory of Soultz, the Wednesday morning market is an opportunity to buy good local products and seasonal fruit and vegetables in a friendly atmosphere! Market outside from April 1st to October 31st and in the Silk Mill from November 1st to March 31st.

Situado en la antigua fábrica de seda Soultz, el mercado de los miércoles por la mañana es una oportunidad para comprar buenos productos locales y frutas y verduras de temporada en un ambiente agradable Mercado exterior del 1 de abril al 31 de octubre y en la Sedería del 1 de noviembre al 31 de marzo.

Der Markt in der ehemaligen Seidenfabrik von Soultz am Mittwochmorgen bietet die Gelegenheit, gute regionale Produkte sowie Obst und Gemüse der Saison zu kaufen – und das alles in einer geselligen Atmosphäre! Markt im Freien vom 1. April bis 31. Oktober und in der Soierie vom 1. November bis 31. März.

Mise à jour le 2023-06-20 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller