68360 . EUR Selon la légende, les Ispolin étaient des géants qui auraient peuplé la Bulgarie avant les premiers hommes. Grâce à leur voix puissante, ils conversaient et entonnaient des chants d’une montagne à l’autre. Ils auraient inspiré toute l’Histoire du chant en Bulgarie. Aujourd’hui, loin de ces montagnes primitives, Diane Bucciali, Christine Clément et Camille Mandleur, les minigéantes du trio Ispolin insufflent à des morceaux centenaires l’air contemporain qu’elles respirent. Ici s’emmêlent tradition et pulsion de création, pour une odyssée polyphonique poignante et résolument actuelle. +33 3 89 76 48 46 Soultz-Haut-Rhin

