Salon des Poupées, d’Ours, d’Accessoires, de Scènes Miniatures et de Maisons de Poupées, 2 avril 2023, Soultz-Haut-Rhin Soultz-Haut-Rhin.

2023-04-02 – 2023-04-02

EUR A l’occasion de cette 23ème édition, une soixantaine d’exposants ont répondu présents à l’invitation de la Nef des Jouets.

Parmi eux, nous trouvons des collectionneurs, des privés mais aussi des institutions et des musées qui restent fidèles à la manifestation.

Sur les stands, les visiteurs pourront admirer et acheter des ours de collection anciens mais aussi des ours d’artistes, côtoyant des poupées en porcelaine, en celluloïd, en rhodoïd ou encore en plastique, du mobilier, des accessoires et des vêtements de poupées…

Des animations et des expositions thématiques seront proposées tout au long de la journée.

Buvette et petite restauration sur place.

