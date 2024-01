Théâtre d’improvisation : Les Zidefuz Soultz-Haut-Rhin, vendredi 26 janvier 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 19:30:00

fin : 2024-01-26 21:00:00

« Les Zidefuz, c’est l’histoire d’un groupe de copains qui décidèrent un jour de monter leur propre association de théâtre d’improvisation à Colmar. Presque 20 ans plus tard, la famille s’est agrandit et ils continuent de semer leur vent de folie un peu partout dans le Haut-Rhin et en Navarre.

Laissez vous emporter par l’énergie des comédiens qui improviseront en direct des scènes et des histoires en tout genre à partir de votre imagination et de vos propositions, pour un spectacle forcément unique. »

Tout public

EUR.

7 Place de l’église

Soultz-Haut-Rhin 68360 Haut-Rhin Grand Est



