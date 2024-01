Concert : Salut les copains Soultz-Haut-Rhin, vendredi 19 janvier 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 19:30:00

fin : 2024-01-19 21:30:00

Retour sur les années 50, 60 et 70.

Un show pétillant, 90 minutes de plaisir.

Revivez les plus gros tubes « souvenirs » dans une ambiance de folie.

Tout public

EUR.

7 Place de l’église

Soultz-Haut-Rhin 68360 Haut-Rhin Grand Est



