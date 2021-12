Aix-en-Provence Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Soulty Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Le 3C Café culturel citoyen, le samedi 18 décembre à 20:30

Soulty voyage dans une musique folk ancrée dans l’histoire nord-américaine. Du Ragtime des années 1920 à la Country Outlaw d’aujourd’hui, il revisite avec sa guitare une époque musicale fascinante, riche en artistes talentueux, haute en couleur et incroyablement innovante. Il propose une expérience de concert en immersion, animé de vidéos et d’images, mêlé d’anecdotes sur ces artistes et d’explications sur les techniques de guitare utilisée. Pensez à amener chapeaux et bottes

Entrée libre

Le 3C Café culturel citoyen 23 Boulevard Carnot 13100 Aix-en-Provence

2021-12-18T20:30:00 2021-12-18T22:30:00

