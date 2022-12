Souls of Mischief New Morning Paris Catégories d’évènement: île de France

Souls of Mischief New Morning, 4 avril 2023, Paris. Le mardi 04 avril 2023

de 19h30 à 22h00

. payant Tarif New Morning : 29.70 EUR

30 Years of 93 ‘Til Infinity ! L’un des groupes de hip-hop les plus importants à émerger de l’âge d’or du Rap au début des années 90, il n’est pas exagéré de dire que Souls Of Mischief se situe au même niveau que A Tribe Called Quest et De La Soul en termes d’héritage et d’influence. Année millésimée du hip-hop américain, 1993 marque la sortie des tous premiers albums de Snoop Dogg, Wu-Tang Clan, KRS-One, Digable Planets, The Roots ou encore Mobb Deep. C’est aussi, à l’heure où le rap West Coast est mené par Tupac et NWA, l’année de sortie de « ’93 Til Infinity », superbe premier album d’un groupe plus confidentiel du rap californien : Souls of Mischief, fondé à Oakland par quatre membres du collectif underground Hieroglyphs. Marqueur pour l’éternité de cette année phare, « ’93 Til Infinity » se démarque par la subtilité de ses textes et l’âme de ses productions, dans l’esprit de leurs contemporains new-yorkais A Tribe Called Quest ou De La Soul : flows relâchés, basse jouée, samples obscurs de jazz-funk. Ainsi, le morceau-titre emprunte son instru rêveuse à « Heather » (1974), oeuvre aérienne du batteur panaméen de jazz-fusion Billy Cobham, elle-même samplée par ailleurs plus de quarante fois. (Radio Nova) New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris Contact : https://www.newmorning.com/20230404-5653-souls-of-mischief.html https://www.facebook.com/events/1232760990641306/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D https://www.facebook.com/events/1232760990641306/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D https://www.newmorning.com/20230404-5653-souls-of-mischief.html

