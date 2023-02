SOULS OF MISCHIEF 30 YEARS OF 93 ‘TIL INFINITY! NEW MORNING PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

SOULS OF MISCHIEF 30 YEARS OF 93 ‘TIL INFINITY! NEW MORNING, 4 avril 2023, PARIS. SOULS OF MISCHIEF 30 YEARS OF 93 ‘TIL INFINITY! NEW MORNING. Un spectacle à la date du 2023-04-04 à 19:30 (2023-04-04 au ). Tarif : 29.7 à 29.7 euros. L’un des groupes de hip-hop les plus importants à émerger de l’âge d’or du Rap au début des années 90, il n’est pas exagéré de dire que Souls Of Mischief se situe au même niveau que A Tribe Called Quest et De La Soul en termes d’héritage et d’influence. . Souls of Mischief Souls of Mischief Votre billet est ici NEW MORNING PARIS 7-9 R.DES PETITES-ECURIES Paris L’un des groupes de hip-hop les plus importants à émerger de l’âge d’or du Rap au début des années 90, il n’est pas exagéré de dire que Souls Of Mischief se situe au même niveau que A Tribe Called Quest et De La Soul en termes d’héritage et d’influence. . .29.7 EUR29.7. Votre billet est ici

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu NEW MORNING Adresse 7-9 R.DES PETITES-ECURIES Ville PARIS Tarif 29.7-29.7 lieuville NEW MORNING PARIS Departement Paris

NEW MORNING PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

SOULS OF MISCHIEF 30 YEARS OF 93 ‘TIL INFINITY! NEW MORNING 2023-04-04 was last modified: by SOULS OF MISCHIEF 30 YEARS OF 93 ‘TIL INFINITY! NEW MORNING NEW MORNING 4 avril 2023 New Morning Paris

PARIS Paris