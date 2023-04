Soulomès en Fête ! Soulomès Soulomès Catégories d’Évènement: Lot

Lot Soulomès . 22 juillet : 14h30 concours de pétanque, 19 h apéritif grillades animé par SERIAL ZIKEURS, 23h : DJ Lot of Music

23 juillet : vide greniers toute la journée, buvette et restauration.10h30 – 12h30 / 14h – 17h Jeux en bois géants et des jeux anciens sont proposés dans la cour de la mairie par La Bateleuse et pour les plus jeunes Tir à la carabine – pêche aux canards (à la Grange du Causse). 14h30 concours de pétanque. 22h bal avec l’orchestre Alex Lorenzo.

24 juillet : 20h repas champêtre sur réservation (poule farcie) apporter son couvert. Venez découvrir autrement le village pendant la fête du village, le comité des fêtes vous accueille pendant trois jours. Exposition proposée sur Soulomès à travers les siècles dans la Commanderie. Comité des fêtes

