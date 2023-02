Soulmama en concert au bar associatif fartfelien Bar associatif fartfelien Gigny-sur-Saône Gigny-sur-Saône Catégories d’Évènement: Gigny-sur-Saône

Saone-et-Loire Gigny-sur-Saône Le duo Soulmama vous propose 1 patchwork de musiques traditionnelles américaines, folk , blues-country et gospel ainsi que quelques compositions personnelles.

La chanteuse Mary Cole vous transporte dans des univers différents qui font la richesse de cette musique.Elle est accompagnée d’Alain Polet à la guitare et parfois au dobro ainsi qu’au chant.

Restauration rapide sur place et restauration sur réservation avant mercredi 15 /02 (Assiette Feijoada/riz à 9€ et charlotte agrume et chocolat à 3€ fartfelien@aol.com https://morarderic.wixsite.com/fartfelu-fartfelien/spectacles Bar associatif fartfelien 6 Rue du Pont Gigny-sur-Saône

