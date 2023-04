Balade/Rando Contée dans la forêt de Souligny Souligny Souligny Catégories d’Évènement: Aube

Souligny

Balade/Rando Contée dans la forêt de Souligny, 1 avril 2023, Souligny Souligny. Souligny ,Aube , Souligny Balade/Rando Contée dans la forêt de Souligny Eur Parking du site de La Fontaine de Montaigu Souligny Aube

2023-04-01 10:00:00 – 2023-04-01 Souligny

Aube Souligny . Eur En week-end ou en vacances, profitons-en pour prendre un bon bol d’air !

Partons ensemble pour une Balade/ Rando Contée. aurelie.serkiz.jomas@gmail.com +33 6 23 78 68 48 Les histoires d’Aurélie

Souligny

dernière mise à jour : 2023-03-28 par

Détails Catégories d’Évènement: Aube, Souligny Autres Lieu Souligny Adresse Parking du site de La Fontaine de Montaigu Souligny Aube Ville Souligny Souligny Departement Aube Tarif Eur Lieu Ville Souligny

Souligny Souligny Souligny Aube https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/souligny souligny/

Balade/Rando Contée dans la forêt de Souligny 2023-04-01 was last modified: by Balade/Rando Contée dans la forêt de Souligny Souligny 1 avril 2023 Aube Parking du site de La Fontaine de Montaigu Souligny Aube Souligny

Souligny Souligny Aube