Souliers de sable – Cie La petite fabrique Centre culturel Le Plateau, 24 novembre 2021, Eysines.

Souliers de sable – Cie La petite fabrique

Centre culturel Le Plateau, le mercredi 24 novembre à 14:30

Un voyage initiatique théâtralisé ——————————— Rendez-vous **mercredi 24 novembre** 2021 à 14h30 au théâtre Jean Vilar d’Eysines pour le spectacle jeune public _Souliers de sable_ de la Compagnie La petite fabrique. Dans une chambre d’enfants entre réel et imaginaire, Élise et Léo sont endormis. Non loin d’eux dans une cage, des souliers sont enfermés. Les enfants sont effrayés par le monde extérieur et sa dose d’inconnu. Ce matin-là, les souliers ont envie de découvertes, d’aventures… Ils échappent à Léo et franchissent la porte du dehors. Celui-ci les suit avec curiosité et excitation. Élise se réveille, inquiète et part à la recherche de Léo. Les deux enfants se retrouvent alors dehors, en route pour l’exploration du monde ! Au fil de leur escapade, la nature dévoile ses trésors et un nouveau monde s’ouvre à eux. Un voyage initiatique étonnant, une lutte contre le sablier du temps qui file trop vite.

Tarifs : unique 7€

Centre culturel Le Plateau rue de l’église 33320 Eysines Eysines Gironde



