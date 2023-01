Souleymane Diamanka Marseille 1er Arrondissement Marseille 1er Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Souleymane Diamanka
1 rue Mission de France Théâtre de l'Oeuvre
Marseille 1er Arrondissement
2023-03-29 20:30:00

Bouches-du-Rhône EUR Souleymane Diamanka ne chante pas. Il joue avec les mots, jongle entre les langues. Sa poésie se fait agile, acrobate. De sa voix chaude et profonde, les mots vibrent en un slam mélodique où il porte haut les récits de ses ancêtres. Une invitation au voyage où il est question de métissage et de transmission. Le temps d’une soirée exceptionnelle, laissez-vous emporter par la poésie de ce veilleur, éveilleur de mots.





Public : à partir de 16 ans
Performance artistique mêlant la poésie et le slam
Souleymane Diamanka
Théâtre de l'Oeuvre

