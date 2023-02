SOULEYMANE DIAMANKA « De la plume a l’épée » LE TRIANON, 18 février 2023, PARIS.

MC*5 (LIC 2-1055095 & 3-1055096) présente ONE POETE SHOW ce concert SOULEYMANE DIAMANKADû à un souci de calendrier, le spectacle de Souleymane Diamanka prévu initialement le 18 Fevrier 2023 au Trianon est reporté au Dimanche 26 novembre 2023, toujours au Trianon.Les places achetées pour le 18.02 restent valables pour la nouvelle date du 26.11 – Il n’y a aucun échange à faire.Le remboursement pour ceux qui seraient indisponibles est possible jusqu’au 30 avril 2023Quand je suis alleì eìcouter/voir le nouveau spectacle de Souleymane Diamanka, je ne savais pas aÌ quoi m’attendre. J’y ai fait un voyage, un beau voyage. Un voyage universel. Un voyage inteìrieur qui m’a rameneì en enfance et m’a ouvert les yeux, une autre lecture, une autre vision du monde. J’ai eu le sentiment d’en ressortir meilleur. Le calme sous contro?le qui l’anime est comme la couche terrestre supeìrieure, qui proteÌge d’un magma d’eìmotions pre?tes aÌ jaillir tels des geysers entre les failles que laisse apparai?tre un homme Sage. Ce spectacle n’a pas d’a?ge, il est celui d’une poeìsie tellurique : il parle autant de culture Hiphop que de l’origine du Monde, il parle de son peÌre et d’un village Peul, il parle autant d’Amour que de leìgeÌreteì de l’E?tre… Souleymane parle. Il est la parole de tous ceux qui se taisent. Parce que d’une voix grave et poseìe, il nous entrai?ne comme un courant vous porte, parce qu’avec eìleìgance, il jongle avec les mots comme avec des boules de papiers ou des billes de verre, parce qu’il va vous surprendre bien plus encore que vous ne l’imaginez, si vous avez la chance d’apprendre qu’il passe preÌs de chez vous, allez voir sans heìsiter le nouveau spectacle de Souleymane Diamanka. CharlElie COUTURE Souleymane Diamanka Souleymane Diamanka

