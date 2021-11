Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle, Nancy SOULÈVEMENT – SOLO DE TATIANA JULIEN Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy

SOULÈVEMENT – SOLO DE TATIANA JULIEN Nancy, 4 janvier 2022, Nancy. SOULÈVEMENT – SOLO DE TATIANA JULIEN CCN Ballet de Lorraine 3 rue Henri Bazin Nancy

2022-01-04 19:00:00 19:00:00 – 2022-01-04 20:00:00 20:00:00 CCN Ballet de Lorraine 3 rue Henri Bazin

Nancy Meurthe-et-Moselle A la lisière du concert live de Mylène Farmer, du catwalk ou du ring de boxe, Soulèvement s’empare de l’espace du théâtre comme celui d’une tribune : lieu de rassemblement, symbole démocratique, populaire et urbain. Le solo s’incarne comme une forme de rhétorique qui puise ses gestes du jeu vidéo Fortnite aux gimmicks de la danse contemporaine en passant par les grands archétypes des mots et des corps révoltes : Génération désenchantée. +33 3 83 85 69 00 CCN Ballet de Lorraine 3 rue Henri Bazin Nancy

dernière mise à jour : 2021-10-15 par

