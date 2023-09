Spectacle à Domfront. Souleuvre en Bocage Souleuvre en Bocage, 25 mai 2024, Souleuvre en Bocage.

Souleuvre en Bocage,Calvados

Lopakhine danse à Vire est un solo conçu et mis en scène par Liza Machover pour un comédien danseur, Julien Moreau. Ce récit est entrecoupé de séquences filmées où des jeunes et moins jeunes habitant-es du territoire virois racontent leurs parcours et leurs chocs esthétiques, autour de la thématique de l’émancipation. Celle à laquelle on aspire quand, sortant de son milieu d’origine, on fait une rencontre avec l’art.

Liza Machover poursuit ici un projet entamé avec l’île aux pères, entre récolte d’expériences et travail au plateau.

Dans ce spectacle qui ne cesse de naviguer entre théâtre, danse et documentaire, c’est bien la trace de l’art qui est interrogée. Une trace qui marque les corps. Une trace qui nous transforme durablement et marque nos existences. Une trace, enfin, plus souterraine, qui vit parfois en nous sans qu’on n’en ai conscience..

2024-05-25 20:30:00 fin : 2024-05-25 22:00:00. .

Souleuvre en Bocage

Souleuvre en Bocage 14350 Calvados Normandie



Lopakhine danse à Vire is a solo created and directed by Liza Machover for actor-dancer Julien Moreau. The story is interspersed with filmed sequences in which young and not-so-young inhabitants of the Vire area recount their journeys and aesthetic shocks, around the theme of emancipation. The kind of emancipation we aspire to when we leave our home environment and come into contact with art.

Liza Machover continues the project she began with l’île aux pères, a combination of collecting experiences and working on stage.

In this show, which constantly moves between theater, dance and documentary, it is the trace of art that is questioned. A trace that marks bodies. A trace that transforms us and leaves its mark on our lives. A trace, finally, more subterranean, that sometimes lives within us without our being aware of it.

Lopakhine danse à Vire es un espectáculo en solitario diseñado y dirigido por Liza Machover para el actor y bailarín Julien Moreau. La historia se intercala con secuencias filmadas en las que jóvenes y no tan jóvenes residentes del barrio de Vire cuentan sus viajes y sus choques estéticos, en torno al tema de la emancipación. La emancipación a la que aspiramos cuando salimos de nuestro entorno familiar y nos encontramos con el arte.

Liza Machover prosigue un proyecto que inició con l’île aux pères, una combinación de recopilación de experiencias y trabajo escénico.

En este espectáculo, que se mueve constantemente entre el teatro, la danza y el documental, lo que se cuestiona es la huella del arte. Una huella que marca los cuerpos. Una huella que nos transforma permanentemente y marca nuestras vidas. Una huella, en fin, más subterránea, que a veces vive en nosotros sin que seamos conscientes de ello.

Lopakhine danse à Vire ist ein Solo, das von Liza Machover für den Schauspieler und Tänzer Julien Moreau konzipiert und inszeniert wurde. Die Erzählung wird von Filmsequenzen unterbrochen, in denen junge und weniger junge Bewohner der Region Vire von ihrem Werdegang und ihren ästhetischen Schocks rund um das Thema Emanzipation berichten. Diejenige, die man anstrebt, wenn man aus seinem Herkunftsmilieu heraustritt und eine Begegnung mit der Kunst hat.

Liza Machover setzt hier ein mit l’île aux pères begonnenes Projekt fort, das zwischen dem Sammeln von Erfahrungen und der Arbeit am Set angesiedelt ist.

In dieser Aufführung, die ständig zwischen Theater, Tanz und Dokumentarfilm navigiert, wird tatsächlich die Spur der Kunst hinterfragt. Eine Spur, die den Körper prägt. Eine Spur, die uns nachhaltig verändert und unser Leben prägt. Eine Spur, die manchmal in uns lebt, ohne dass wir uns dessen bewusst sind.

Mise à jour le 2023-09-22 par Normandie Tourisme / Attitude Manche