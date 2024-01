Des hérissons dans mon jardin? Le Beny-Bocage Souleuvre en Bocage, mercredi 28 août 2024.

Des hérissons dans mon jardin? Le Beny-Bocage Souleuvre en Bocage Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-28 14:00:00

fin : 2024-08-28 16:00:00

Une petite conférence pour en savoir plus sur ce petit mammifère. Un jeu de plateau coopératif pour découvrir la vie compliquée des hérissons. Des solutions et des actions à réaliser à son échelle pour mieux cohabiter avec le hérisson.

Le Beny-Bocage 28 le hamel pin

Souleuvre en Bocage 14350 Calvados Normandie contact@assomnps.com



