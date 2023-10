La Grande Fête du Foie Gras Souleilles Frespech, 28 octobre 2023, Frespech.

Frespech,Lot-et-Garonne

Visites gratuites de l’élevage et du Musée du Foie Gras.

Démonstration de cuisine : découpe de canard et cuisine du Foie Gras poêlé.

Marché Paysan : 20 producteurs locaux et champagne.

Pique-nique le midi avec les produits des producteurs.

Pour les enfants : quilles landaises, tir à l’arc,….

2023-10-28 fin : 2023-10-30 18:00:00. EUR.

Souleilles

Frespech 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Free visits to the livestock farm and the Foie Gras Museum.

Cooking demonstration: duck cutting and the cooking of pan-fried Foie Gras.

Farmers Market: 20 local producers and champagne.

Picnic at lunchtime with producers’ products.

For children: Landes bowling, archery, tractor ride, …

Visitas gratuitas a la granja y al Museo del Foie Gras.

Demostraciones de cocina: despiece de pato y preparación de foie gras a la sartén.

Mercado agrícola: 20 productores locales y champán.

Comida campestre con productos locales.

Para los niños: bolos landeses, tiro con arco, etc.

Kostenlose Besuche des Zuchtbetriebs und des Leberpastetenmuseums.

Kochdemonstrationen: Zerlegen von Enten und Kochen von gebratener Leberpastete.

Bauernmarkt: 20 lokale Erzeuger und Champagner.

Picknick am Mittag mit den Produkten der Erzeuger.

Für Kinder: Landaises-Kegeln, Bogenschießen,…

