Soulation L’Alimentation Générale, 16 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 16 avril 2022

de 20h00 à 23h00

gratuit

Soulation est un groupe de 7 musiciens, issus d’une formation jazz et funk avec un objectif commun: Jouer et continuer à faire vivre la musique Funky/Soul à travers les générations.

Bercés par Stevie Wonder, MJ, Aretha Franklyn ou encore Jamiroquai, le plaisir de partager ces classiques avec le public est intact depuis le début de leur aventure en 2021. Eloise au chant, Mathieu au saxophone et Baptiste à la trompette, sont accompagnés par Emile à la guitare et Thomas au piano. On retrouvera Karim à la basse et Alexis à la batterie.

L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud Paris 75011

Contact : http://alimentation-generale.net/evenements/2022-04-16#.Yj3N5CHJ–k https://www.facebook.com/events/360078686004187/

Concert;Musique

Date complète :

2022-04-16T20:00:00+01:00_2022-04-16T23:00:00+01:00