L'Alimentation Générale, 20 mai 2023, Paris.

Le samedi 20 mai 2023

de 20h00 à 23h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Samedi 20 mai : concert gratuit de Soulation à l’Alimentation Générale !

Soulation est un groupe de 8 musiciens, issus d’une formation jazz et funk avec un objectif commun: Jouer et continuer à faire vivre la musique Funky/Soul à travers les générations. Bercés par Stevie Wonder, MJ, Aretha Franklyn ou encore Jamiroquai, le plaisir de partager ces classiques avec le public est intact depuis le début de leur aventure en 2021.

Avec un répertoire funky, votre corps bougera au rythme de leurs musiques sans même vous en rendre compte et vous donnera la pêche pour l’été à venir. Quelques titres pour vous mettre encore plus l’eau à la bouche ? bon d’accord.. « Street life », « Pass the peas », ou encore « Superstition », ça vous parle ? Alors nous vous attendons pour une soirée plus Funky que jamais. »

L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

Contact : http://alimentation-generale.net/ https://fb.me/e/12HTfR1PM https://fb.me/e/12HTfR1PM

