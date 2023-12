SOULATION + JAM SESSION La Dame de Canton Paris, 4 janvier 2024, Paris.

Le jeudi 04 janvier 2024

de 20h30 à 23h15

.Tout public. payant Jameurs : 5 EUR

Prévente : 8 EUR

Sur place : 10 EUR

Des reprises de grands classiques soul et funk suivies d’une jam session !

Soulation, un concentré de Soul musique, de funk et de groove.

Ce groupe de 5 musiciens réunit tous les ingrédients pour que leur public puisse danser, chanter et s’éclater sur de la musique soul & funk. Bercés par Stevie Wonder, Aretha Franklin , Michael Jackson ou encore Jamiroquai, le plaisir de partager ces classiques avec le public est intact depuis le début de leur aventure en 2021.

Alexie, chanteuse Nu Soul aux notes sucrées rejoint le groupe en 2022 et sera accompagnée par Emile à la guitare et Thomas au clavier. On retrouvera Lucas à la basse et Alexis à la batterie pour un set endiablé suivi d’une Jam.

La Dame de Canton Quai François Mauriac 75013 Paris

Métro -> 14 : Bibliothèque François Mitterrand (Paris) (442m)

Bus -> 256471325 : Pont de Tolbiac (Paris) (192m)

Vélib -> BNF – Bibliothèque Nationale de France (199.62m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : http://www.damedecanton.com/event/soulation-2/ https://www.billetweb.fr/soulation-jam-session1

