Le festival Soulac 1900 fait son cinéma ! Soulac-sur-mer Soulac-sur-Mer

Soulac-sur-mer Soulac-sur-Mer, vendredi 31 mai 2024.

Le festival Soulac 1900 fait son cinéma ! Le plus grand festival costumé Belle Epoque est de retour du 31 mai au 2 Juin 2024 ! 31 mai – 2 juin Soulac-sur-mer Entrée libre et gratuite (sauf spectacle inaugural et certaines attractions).

Début : 2024-05-31T21:00:00+02:00 – 2024-05-31T23:59:00+02:00

Fin : 2024-06-02T15:00:00+02:00 – 2024-06-02T23:59:00+02:00

De retour en 2024

c’est reparti pour la 21ème édition du festival SOULAC 1900 spéciale « Cinéma » où vous aurez le plaisir de retrouver toutes vos animations, musiciens et artistes de rue qui ont fait la réputation de ce grand festival Belle Époque.

Au programme de Soulac 1900

Un grand spectacle music hall inaugural le vendredi soir

Le train à vapeur

Des concerts gratuits et une soirée dansante gratuite le samedi soir avec orchestre !

Des calèches d’époque, voitures, vélos et motos de collection

Des machines à énergie musicales

Du théâtre de rue et des artistes de cirque tout le week-end

Des défilés de costumes

…et tellement d’autres animations exceptionnelles à découvrir !

Soulac-sur-mer Soulac-sur-mer Soulac-sur-Mer 33780 Gironde Nouvelle-Aquitaine

