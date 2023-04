Défi d’elles – Soulac sur mer 62 Allée de la Negade, 22 septembre 2023, Soulac-sur-Mer.

– Matinée : Accueil et installation des équipes dans les bungalows de du Sandaya 4*, sur la plage de l’Amélie, cœur d’une belle pinède et face à l’océan Atlantique. Remise des dossards et des welcome bags.

Déjeuner au restaurant du Sandaya 4*.

– Après-midi : départ pour la 1ère épreuve : Trail 14 Km environ.

Dîner.

Nuit au Sandaya 4*.

– Matin : départ pour la 2ème épreuve : Run&Bike 20 Km + épreuve surprise

Déjeuner.

– Après-midi : départ pour la 3ème épreuve : Paddle&Run 12 Km

Soirée de gala et de remise des prix.

Nuit au Sandaya 4*.

Journée bien-être et découverte de Soulac S/ Mer : visite du phare de Cordouan, piscine extérieure chauffée, yoga sur la plage, initiation surf ou char à voile….

2023-09-22 à ; fin : 2023-09-24 . .

62 Allée de la Negade

Soulac-sur-Mer 33780 Gironde Nouvelle-Aquitaine



– Morning: Welcome and installation of the teams in the bungalows of the Sandaya 4*, on the beach of Amélie, in the heart of a beautiful pine forest and facing the Atlantic Ocean. Delivery of race numbers and welcome bags.

Lunch at the Sandaya 4* restaurant.

– Afternoon: departure for the 1st event: Trail 14 km approximately.

Dinner at the restaurant.

Night at the Sandaya 4*.

– Morning : departure for the 2nd event : Run&Bike 20 Km + surprise event

Lunch.

– Afternoon : departure for the 3rd event : Paddle&Run 12 Km

Gala evening and prize-giving ceremony.

Night at the Sandaya 4*.

Day of well-being and discovery of Soulac S/ Mer: visit of the Cordouan lighthouse, outdoor heated swimming pool, yoga on the beach, surf or sand yacht initiation?

– Mañana: Acogida e instalación de los equipos en los bungalows del Sandaya 4*, en la playa de Amélie, en el corazón de un hermoso pinar y frente al Océano Atlántico. Entrega de dorsales y bolsas de bienvenida.

Almuerzo en el restaurante del Sandaya 4*.

– Tarde: salida para la 1ª prueba: Trail 14 km aproximadamente.

Cena en el restaurante.

Noche en el Sandaya 4*.

– Mañana: salida para la 2ª prueba: Run&Bike 20 Km + prueba sorpresa

Almuerzo.

– Tarde: salida para la 3ª prueba: Paddle&Run 12 Km

Noche de gala y entrega de premios.

Noche en el Sandaya 4*.

Día de bienestar y descubrimiento de Soulac S/ Mer: visita del faro de Cordouan, piscina exterior climatizada, yoga en la playa, iniciación al surf o al yate de arena..

– Vormittag: Empfang und Unterbringung der Teams in den Bungalows des Sandaya 4*, am Strand von Amélie, inmitten eines schönen Pinienwaldes und mit Blick auf den Atlantischen Ozean. Ausgabe der Startnummern und der Welcome Bags.

Mittagessen im Restaurant des Sandaya 4*.

– Nachmittag: Start der ersten Disziplin: Trail (ca. 14 km).

Abendessen.

Übernachtung im Sandaya 4*.

– Vormittag: Start für den 2. Wettkampf: Run&Bike 20 Km + Überraschungswettkampf

Mittagessen.

– Nachmittag: Start für den 3. Wettkampf: Paddle&Run 12 Km

Galaabend mit Preisverleihung.

Übernachtung im Sandaya 4*.

Wellness-Tag und Entdeckung von Soulac S/ Mer: Besichtigung des Leuchtturms von Cordouan, beheiztes Freibad, Yoga am Strand, Einführung in das Surfen oder Strandsegeln…

Mise à jour le 2023-04-20 par OT Médoc Atlantique