Visite de la ville et dégustation de vin Place de la Basilique, 4 juillet 2023, Soulac-sur-Mer.

Après une visite de la basilique et des villas soulacaises, une rencontre avec un viticulteur est organisée autour d’un verre de vin pour les adultes et des ateliers sensoriels pour les enfants..

2023-07-04 à ; fin : 2023-07-04 12:30:00. EUR.

Place de la Basilique

Soulac-sur-Mer 33780 Gironde Nouvelle-Aquitaine



After a visit of the basilica and the villas of Soulac, a meeting with a wine grower is organized around a glass of wine for adults and sensory workshops for children.

Tras visitar la basílica y las villas de Soulac, se organiza un encuentro con un viticultor en torno a una copa de vino para los adultos y talleres sensoriales para los niños.

Nach einer Besichtigung der Basilika und der Villen von Soulacaise findet ein Treffen mit einem Winzer bei einem Glas Wein für Erwachsene und sensorischen Workshops für Kinder statt.

Mise à jour le 2023-04-12 par OT Médoc Atlantique