Fêtes des pères (accès réservé aux personnes majeures et non interdits de jeux) Avenue El Burgo de Osma Soulac-sur-Mer Catégories d’évènement: Gironde

Soulac-sur-Mer

Fêtes des pères (accès réservé aux personnes majeures et non interdits de jeux) Avenue El Burgo de Osma, 18 juin 2023, Soulac-sur-Mer. En ce jour spécial, nous offrons 5€ en ticket promo. à tous les hommes..

2023-06-18 à ; fin : 2023-06-18 . .

Avenue El Burgo de Osma Casino de la plage, salle des jeux

Soulac-sur-Mer 33780 Gironde Nouvelle-Aquitaine



On this special day, we are offering 5? in promotional tickets to all men. En este día tan especial, ofrecemos una entrada promocional de 5? a todos los hombres. An diesem besonderen Tag schenken wir allen Männern 5? als Promo-Ticket. Mise à jour le 2023-03-09 par OT Médoc Atlantique

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Soulac-sur-Mer Autres Lieu Avenue El Burgo de Osma Adresse Avenue El Burgo de Osma Casino de la plage, salle des jeux Ville Soulac-sur-Mer Departement Gironde Lieu Ville Avenue El Burgo de Osma Soulac-sur-Mer

Avenue El Burgo de Osma Soulac-sur-Mer Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/soulac-sur-mer/

Fêtes des pères (accès réservé aux personnes majeures et non interdits de jeux) Avenue El Burgo de Osma 2023-06-18 was last modified: by Fêtes des pères (accès réservé aux personnes majeures et non interdits de jeux) Avenue El Burgo de Osma Avenue El Burgo de Osma 18 juin 2023 Avenue El Burgo de Osma Soulac-sur-Mer

Soulac-sur-Mer Gironde