Visite de la ferme de Paladon et dégustation d’huîtres, 7 juin 2023, Soulac-sur-Mer.

L’huître claire du médoc devient un incontournable de la gastronomie médocaine. Cette excursion près de l’estuaire de la Gironde, permet de découvrir ce paysage grandiose et ce savoir-faire exceptionnel. En plein coeur des marais, l’huître partage ses bassins avec la gambas pour satisfaire nos papilles. Une visite hors du commun le long des claires où tous les secrets sont dévoilés, et qui se termine par une dégustation d’huîtres en bord d’estuaire..

Soulac-sur-Mer 33780 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The oyster of the Medoc is becoming an essential part of the Medoc gastronomy. This excursion near the Gironde estuary, allows you to discover this grandiose landscape and this exceptional know-how. In the heart of the marshes, the oyster shares its basins with the gambas to satisfy our taste buds. An extraordinary visit along the oyster beds where all the secrets are revealed, and which ends with an oyster tasting at the edge of the estuary.

La ostra del Medoc se está convirtiendo en un imprescindible de la gastronomía del Medoc. Esta excursión cerca del estuario de la Gironda le permitirá descubrir este grandioso paisaje y este saber hacer excepcional. En el corazón de las marismas, la ostra comparte sus cuencas con las gambas para satisfacer nuestras papilas gustativas. Una visita extraordinaria a lo largo de los criaderos de ostras donde se desvelan todos los secretos, y que termina con una degustación de ostras al borde del estuario.

Die Auster « huître claire du médoc » wird zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Gastronomie des Médoc. Bei diesem Ausflug in der Nähe der Girondemündung können Sie diese grandiose Landschaft und dieses außergewöhnliche Know-how entdecken. Mitten in den Sümpfen teilt die Auster ihre Becken mit den Gambas, um unsere Papillen zu befriedigen. Ein außergewöhnlicher Besuch entlang der Klaren, bei dem alle Geheimnisse gelüftet werden, und der mit einer Austernprobe am Ufer der Mündung endet.

