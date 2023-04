Soulac 1900 – spectacle « Music Hall » inaugural « Par Amour » 1 Rue el Burgo de Osma, 2 juin 2023, Soulac-sur-Mer.

« Par Amour » : la revue Music-Hall à la Française !

Un spectacle international où festivité et complicité avec le public rivalisent d’audace.

Avec ce nouveau spectacle, la compagnie Spirit Spectacles signe l’une de ses plus belles productions.

Au pays du célèbre French Cancan, pas question de faire l’impasse sur les standards du cabaret. « Par Amour » est une revue intergénérationnelle mélangeant les plus grands standards des 50 dernières années ! Tout en conservant les codes du Music-Hall traditionnel, « Par Amour » vous transporte dans l’univers des plus belles productions mondiales.

Deux ans de réalisation uniquement pour les costumes en y intégrant de nouvelles technologies comme la fibre optique dans nos tissus !

Nous vous avons réservé le meilleur et uniquement le meilleur !

Au Palais des Congrès – Soulac-sur-mer – Ouverture des portes à 20h30 – Spectacle à 21h – Tarif adulte :.

2023-06-02 à ; fin : 2023-06-02 . EUR.

1 Rue el Burgo de Osma Palais des Congrés

Soulac-sur-Mer 33780 Gironde Nouvelle-Aquitaine



« Par Amour »: the French Music Hall revue!

An international show where festivity and complicity with the public compete with audacity.

With this new show, the Spirit Spectacles company signs one of its most beautiful productions.

In the land of the famous French Cancan, there is no question of missing out on the standards of cabaret. « Par Amour » is an intergenerational revue mixing the greatest standards of the last 50 years! While keeping the codes of the traditional Music-Hall, « Par Amour » transports you in the universe of the most beautiful world productions.

Two years of realization only for the costumes by integrating new technologies as the optical fiber in our fabrics!

We have reserved for you the best and only the best!

At the Palais des Congrès ? Soulac-sur-mer ? Doors open at 8:30 pm ? Show at 9pm ? Adult rate :

« Par Amour »: ¡la revista francesa del Music Hall!

Un espectáculo internacional donde la fiesta y la complicidad con el público compiten con la audacia.

Con este nuevo espectáculo, la compañía Spirit Spectacles firma una de sus más bellas producciones.

En la tierra del célebre French Cancan, no es cuestión de perderse los estándares del cabaret. « Par Amour » es una revista intergeneracional que mezcla los grandes estándares de los últimos 50 años Manteniendo los códigos del music-hall tradicional, « Par Amour » le transporta a las producciones más bellas del mundo.

Dos años de producción sólo para el vestuario, ¡integrando nuevas tecnologías como la fibra óptica en nuestros tejidos!

¡Le hemos reservado lo mejor y sólo lo mejor!

En el Palacio de Congresos ? Soulac-sur-mer ? Apertura de puertas a las 20.30 h ? Espectáculo a las 21:00 ? Tarifa adulto :

« Par Amour »: Die Music-Hall-Revue à la Française!

Eine internationale Show, in der Festlichkeit und Komplizenschaft mit dem Publikum um Mut wetteifern.

Mit dieser neuen Show hat die Firma Spirit Spectacles eine ihrer schönsten Produktionen geschaffen.

Im Land des berühmten French Cancan kommt es nicht in Frage, auf die Standards des Kabaretts zu verzichten. « Par Amour » ist eine generationsübergreifende Revue, die die größten Standards der letzten 50 Jahre vereint! Unter Beibehaltung der traditionellen Music-Hall-Codes entführt Sie « Par Amour » in die Welt der schönsten Produktionen der Welt.

Zwei Jahre lang haben wir nur an den Kostümen gearbeitet und dabei neue Technologien wie Glasfasern in unsere Stoffe integriert!

Wir haben nur das Beste für Sie!

Im Palais des Congrès ? Soulac-sur-Mer ? Öffnung der Türen um 20:30 Uhr ? Aufführung um 21 Uhr ? Erwachsenentarif :

Mise à jour le 2023-04-06 par OT Médoc Atlantique